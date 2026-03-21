Куба лишила дипмиссию США топлива из-за устроенной Вашингтоном энергоблокады

Правительство Кубы отказалось выдавать дизельное топливо американскому посольству в Гаване. Кубинские власти мотивировали отказ дефицитом горючего на острове. По их мнению, энергетическую блокаду Кубы организовала администрация Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на официальные документы.

«Министерство считает бесстыдным требование дипломатического представительства о предоставлении доступа к товару как привилегии, в которой оно отказывает кубинскому народу», — цитирует издание правительство Кубы.

Без топлива для генераторов часть сотрудников американской дипмиссии может покинуть Кубу уже в мае или даже раньше.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения операции против Ирана Вашингтон обратит внимание на Кубу. Переговоры с островным государством уже идут. Будущее отношений зависит от достижения соглашения между сторонами. При этом на Кубе произошёл масштабный блэкаут. Электричество пропало полностью. Жители жалуются на отсутствие связи. Острая проблема — нехватка питьевой воды.