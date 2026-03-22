Живущая на Кубе россиянка рассказала о тяжёлой ситуации из-за блэкаута

Жители Кубы уже привыкли к регулярным отключениям электричества, но всё равно психуют из-за очередного блэкаута, рассказала «Газете.ru» живущая на острове россиянка Оксана. Её семья провела без света прошлый вечер и всю ночь, но к утру электричество так и не дали.

Люди готовят на углях, если есть возможность его купить. В магазинах расплатиться можно только долларами и без сдачи. Сама Оксана с мужем-кубинцем планирует переехать в отель, где электричество есть благодаря генераторам.

«Это ужас какой-то. Но местные уже привыкли за пять лет, хотя психуют каждый раз», — подчеркнула женщина.