Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 13:45

Живущая на Кубе россиянка рассказала о тяжёлой ситуации из-за блэкаута

Куба ночью.

Жители Кубы уже привыкли к регулярным отключениям электричества, но всё равно психуют из-за очередного блэкаута, рассказала «Газете.ru» живущая на острове россиянка Оксана. Её семья провела без света прошлый вечер и всю ночь, но к утру электричество так и не дали.

Люди готовят на углях, если есть возможность его купить. В магазинах расплатиться можно только долларами и без сдачи. Сама Оксана с мужем-кубинцем планирует переехать в отель, где электричество есть благодаря генераторам.

«Это ужас какой-то. Но местные уже привыкли за пять лет, хотя психуют каждый раз», — подчеркнула женщина.

Напомним, минувшим вечером энергосистема Кубы полностью отключилась в третий раз за месяц. Причиной очередного блэкаута стала поломка генератора на ТЭС.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Куба
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar