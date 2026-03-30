В США заявили, что рассмотрят каждый допуск танкеров с нефтью на Кубу отдельно

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт прокомментировала прибытие на Кубу российского танкера с нефтью, заявив, что решения по допуску судов к острову в настоящее время принимаются в индивидуальном порядке. При этом она подчеркнула, что официальных изменений в санкционной политике Вашингтона не произошло.

«В политике в отношении санкций не произошло никаких официальных изменений, поэтому можно ожидать, что на Кубу будет направляться больше танкеров. Повторю: в настоящее время такие решения принимаются в каждом конкретном случае отдельно», — заявила официальный представитель Белого дома.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тысяч тонн сырой нефти. Судно прибыло в порт Матансас и ожидает разгрузки. В Кремле уточнили, что тема поставок российских нефтепродуктов на Кубу предварительно обсуждалась с американской стороной. Поставка осуществляется в рамках межправительственных договорённостей. Энергоноситель предназначен для обеспечения стабильной работы островной энергосистемы.