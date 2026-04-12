12 апреля, 14:53

Куба не хочет воевать с США, заявил президент Диас-Канель

Мигель Диас-Канель. Обложка © ТАСС / AP / Ramon Espinosa

Мигель Диас-Канель. Обложка © ТАСС / AP / Ramon Espinosa

Куба не хочет войны с США и в текущем конфликте придерживается оборонительной позиции. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент республики Мигель Диас-Канель.

«Мы не хотим войны. Мы не хотим нападения», — сказал он.

Кубинский лидер призвал Штаты к диалогу, подчеркнув, что позиция Гаваны неагрессивна.

Российским компаниям разрешат управлять промпроизводствами на Кубе
Российским компаниям разрешат управлять промпроизводствами на Кубе

Ранее Мигель Диас-Канель заявил, что США не вправе что-либо требовать от Кубы. По его словам, американское правительство проводит враждебную политику в отношении острова.

Матвей Константинов
