Куба не хочет воевать с США, заявил президент Диас-Канель
Мигель Диас-Канель. Обложка © ТАСС / AP / Ramon Espinosa
Куба не хочет войны с США и в текущем конфликте придерживается оборонительной позиции. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент республики Мигель Диас-Канель.
«Мы не хотим войны. Мы не хотим нападения», — сказал он.
Кубинский лидер призвал Штаты к диалогу, подчеркнув, что позиция Гаваны неагрессивна.
Ранее Мигель Диас-Канель заявил, что США не вправе что-либо требовать от Кубы. По его словам, американское правительство проводит враждебную политику в отношении острова.
