Куба не хочет воевать с США, заявил президент Диас-Канель

Куба не хочет войны с США и в текущем конфликте придерживается оборонительной позиции. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент республики Мигель Диас-Канель.

«Мы не хотим войны. Мы не хотим нападения», — сказал он.

Кубинский лидер призвал Штаты к диалогу, подчеркнув, что позиция Гаваны неагрессивна.

Ранее Мигель Диас-Канель заявил, что США не вправе что-либо требовать от Кубы. По его словам, американское правительство проводит враждебную политику в отношении острова.