25 апреля, 15:01

Иран передал Пакистану свои условия для завершения войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Глава иранского МИД Аббас Аракчи на встрече с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром передал официальную позицию Тегерана по урегулированию конфликта с США. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана.

«Министр иностранных дел Ирана на встрече с командующим армией Пакистана передал взгляды и соображения Ирана относительно окончания войны», — говорится в сообщении.

Аракчи прибыл в Пакистан в пятницу. Эта страна выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. Позже иранский министр посетит Оман и Россию для дальнейшего обсуждения усилий, направленных на прекращение конфликта с США и Израилем.

США заморозили связанные с Ираном криптоактивы на $344 млн

Ранее стало известно, что 27 апреля в Исламабаде состоятся прямые переговоры американской и иранской делегаций. Предполагалось, что встреча американской делегации с главой МИД Ирана Аракчи пройдёт после двусторонних переговоров Уиткоффа и Кушнера с Пакистаном.

Александра Мышляева
