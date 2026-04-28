«Спрыгнут как крысы с тонущего корабля»: В команде Трампа наметился раскол из-за провала в Иране

Ближайшие соратники Дональда Трампа могут покинуть его из-за неудачной иранской операции. Речь идёт о госсекретаре Марко Рубио, главе Пентагона Пите Хегсете и вице-президенте Джей Ди Вэнсе. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom эксперт заявил, что большинство здравомыслящих людей понимают неизбежность поражения США в возможной войне с Ираном. По его словам, от союзников Трампа можно ожидать, что «они спрыгнут с этого тонущего корабля, как крысы».

Макговерн подчеркнул, что в столь сложную ситуацию американского лидера поставило руководство Израиля. Из-за этого Трамп оказался «между молотом и наковальней».

Напомним, США и Израиль наносили удары по иранским объектам с 28 февраля, жертвами стали более трёх тысяч человек. Перемирие между Вашингтоном и Тегераном объявили 8 апреля, однако прошедшие затем переговоры в Исламабаде результатов не принесли. Боевые действия не возобновлялись, но Штаты ввели блокаду иранских портов.

Журнал Atlantic накануне сообщил о внутренних разногласиях в руководстве Америки. Особо отмечалось, что вице-президент Вэнс на закрытых встречах ставил под сомнение данные Пентагона о ходе конфликта и реальном состоянии ракетных арсеналов США.