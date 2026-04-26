Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 07:51

Переговоры без главного дипломата: СМИ указали на странное поведение Рубио

FT: Марко Рубио дважды пропустил переговоры с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Госсекретарь США Марко Рубио дважды уклонился от участия в важных переговорах по Ирану, несмотря на свой высокий статус, пишет британская Financial Times со ссылкой на профессора Гарварда Стивена Уолта, указавшего, что глава Госдепа не хочет ассоциироваться с возможным провалом иранского направления.

«Весьма примечательно, что в обеих поездках (в Исламабад) отсутствовал Рубио, главный дипломат Америки», — сказано в публикации.

Профессор считает, что Рубио уже чувствует, что конфликт с Ираном ничем хорошим для США не кончится, поэтому пытается дистанцироваться от него. Другие эксперты полагают, что снижение публичной роли госсекретаря указывает, что президент Дональд Трамп всё больше склоняется к молниеносным военным вмешательствам.

Президент Ирана назвал главное условие для возобновления переговоров с США
Президент Ирана назвал главное условие для возобновления переговоров с США

Рубио важно иметь хорошую репутацию и не ассоциироваться с провалами, ведь в будущем он может стать кандидатом на пост президента Соединённых Штатов. СМИ называют его главными качествами дипломатическую гибкость и умение находить политические ловушки.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Марко Рубио
  • США
  • Иран
  • Госдеп
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar