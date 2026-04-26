Переговоры без главного дипломата: СМИ указали на странное поведение Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио дважды уклонился от участия в важных переговорах по Ирану, несмотря на свой высокий статус, пишет британская Financial Times со ссылкой на профессора Гарварда Стивена Уолта, указавшего, что глава Госдепа не хочет ассоциироваться с возможным провалом иранского направления.

«Весьма примечательно, что в обеих поездках (в Исламабад) отсутствовал Рубио, главный дипломат Америки», — сказано в публикации.

Профессор считает, что Рубио уже чувствует, что конфликт с Ираном ничем хорошим для США не кончится, поэтому пытается дистанцироваться от него. Другие эксперты полагают, что снижение публичной роли госсекретаря указывает, что президент Дональд Трамп всё больше склоняется к молниеносным военным вмешательствам.

Рубио важно иметь хорошую репутацию и не ассоциироваться с провалами, ведь в будущем он может стать кандидатом на пост президента Соединённых Штатов. СМИ называют его главными качествами дипломатическую гибкость и умение находить политические ловушки.