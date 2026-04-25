Politico назвало Рубио претендентом на пост президента США

Соратники президента США Дональда Трампа всё чаще называют госсекретаря Марко Рубио серьёзным претендентом на пост президента США в 2028 году. Его главными козырями считают дипломатическую гибкость и умение обходить политические ловушки. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет Politico.

Издание называет происходящее «поразительным поворотом» для политика, которого раньше воспринимали как слишком воинственного и консервативного, а также травмированного провалом своей президентской кампании в 2016 году. Отмечается, что позиции Рубио укрепила его роль в свержении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также публичная преданность Трампу.

Politico напоминает результаты неофициального опроса, проведённого в марте Конференцией консервативных политических действий (CPAC). Согласно этим данным, рейтинг Марко Рубио резко подскочил — с 3% в 2025 году до 35%. При этом показатели вице-президента Джей Ди Вэнса снизились с 61% до 53%, хотя он всё ещё остаётся лидером среди потенциальных кандидатов на выдвижение.

Ранее заявления госсекретаря США Марко Рубио, усомнившегося в эффективности НАТО, вызвали беспокойство в Европе: среди союзников царят «похоронные настроения» относительно перспектив альянса. Его ранее считался сторонником трансатлантических связей и помощи Киеву, но теперь, по мнению журналистов, «последнего ограничения, возможно, уже нет».