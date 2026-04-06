Слова Рубио о НАТО погрузили Европу в «похоронные настроения»

Заявления госсекретаря США Марко Рубио, в которых он усомнился в эффективности НАТО, вызвали серьезное беспокойство в европейских политических кругах. По данным издания The Economist, среди союзников по блоку царят «похоронные настроения» относительно перспектив существования организации.

Ранее господин Рубио считался одним из ключевых сторонников прочных трансатлантических связей и продолжения военной помощи Киеву в нынешней американской администрации. Однако текущая позиция государственного секретаря, по мнению журналистов, означает, что «этого последнего ограничения, возможно, уже больше нет».

Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер охарактеризовал ситуацию предельно резко, назвав текущий период «наихудшим моментом, в котором НАТО когда-либо находилась». Эксперт напомнил, что отказ европейских партнёров поддержать Вашингтон в конфликте с Ираном серьёзно подорвал позиции тех в Америке, кто выступал в защиту блока, аргументируя это важностью Европы как площадки для глобального влияния США.

Ситуация усугубляется тем, что, по словам высокопоставленного финского чиновника, европейские лидеры, вероятно, уже «преодолели ту точку», когда способны изменить негативное отношение Дональда Трампа к военному союзу. В этих условиях единственно возможной стратегией видится удвоение усилий по укреплению «европейской опоры» организации.

Эксперты полагают, что такой шаг мог бы убедить американского президента в готовности союзников самостоятельно нести большую часть бремени. Однако это также является началом подготовки к непростой задаче — взять на себя полномасштабное руководство блоком на случай окончательного отказа Вашингтона от альянса.

Ранее Рубио заявил, что Соединённые Штаты намерены пересмотреть формат взаимодействия с НАТО из-за Ирана. Рубио пояснил, что позиция союзников влияет на оценку роли альянса для США. Он указал, что Вашингтон рассчитывает на доступ к базам и поддержку, однако в текущей ситуации этого не произошло. По его словам, такие решения вызывают вопросы к эффективности существующей модели взаимодействия.