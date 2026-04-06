Трамп назвал войну с Ираном проверкой для НАТО

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его инициатива предложить союзникам по НАТО присоединиться к войне против Ирана была проверкой. Об этом республиканец рассказал телеканалу ABC.

«Я делал это в качестве проверки», — утверждает президент США.

Трамп также назвал НАТО «бумажным тигром». По его словам, у альянса «нет кораблей, ничего нет». Хозяин Белого дома добавил, что президент России Владимир Путин «абсолютно их не боится».

Ранее американские журналисты заявили, что война Дональда Трампа на Ближнем Востоке серьёзно навредила европейским союзникам Вашингтона и сыграла на руку России. Эскалация приносит Москве двойную выгоду: рост цен на нефть увеличивает её доходы, а активное использование странами Персидского залива американских систем ПВО истощает ресурсы, необходимые Украине.