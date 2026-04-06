5 апреля, 21:03

Трамп назвал войну с Ираном проверкой для НАТО

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его инициатива предложить союзникам по НАТО присоединиться к войне против Ирана была проверкой. Об этом республиканец рассказал телеканалу ABC.

«Я делал это в качестве проверки», — утверждает президент США.

Трамп также назвал НАТО «бумажным тигром». По его словам, у альянса «нет кораблей, ничего нет». Хозяин Белого дома добавил, что президент России Владимир Путин «абсолютно их не боится».

Иран обвинил Трампа в подготовке военного преступления

Ранее американские журналисты заявили, что война Дональда Трампа на Ближнем Востоке серьёзно навредила европейским союзникам Вашингтона и сыграла на руку России. Эскалация приносит Москве двойную выгоду: рост цен на нефть увеличивает её доходы, а активное использование странами Персидского залива американских систем ПВО истощает ресурсы, необходимые Украине.

BannerImage
Тимур Хингеев
