5 апреля, 17:15

Иран обвинил Трампа в подготовке военного преступления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Rawpixel.com

Постпредство Ирана при ООН обвинило американского лидера Дональда Трампа в намерении совершить военное преступление. Соответствующее заявление появилось на странице ведомства в соцсети X.

По мнению иранских дипломатов, недавние высказывания главы Белого дома — это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения. В постпредстве назвали это очевидным свидетельством того, что Вашингтон готовится к военному преступлению.

Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть достигнуто уже завтра

Напомним, Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум: если Ормузский пролив не откроют к вечеру вторника, США разрушат все иранские электростанции и мосты. Глава Белого дома подчеркнул, что США находятся в сильной позиции, а Ирану на восстановление потребуется 20 лет, если повезёт.

Юлия Сафиулина
