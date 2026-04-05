Ормузский пролив или темнота: Трамп поставил Ирану новый ультиматум
Президент США Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум: если Ормузский пролив не будет открыт к вечеру вторника, то Штаты готовы к полному разрушению иранских электростанций и мостов. Его слова приводит The Wall Street Journal.
«Если они ничего не сделают к вечеру вторника, у них не останется ни одной электростанции, а также ни одного моста», — сказал американский лидер.
По утверждению президента США, его страна находится «в сильной позиции», в то время как Иран, по его прогнозам, «потребует 20 лет на восстановление, если повезёт».
Ранее Трамп заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена уже в понедельник, 6 апреля. По словам главы Белого дома, переговоры активно ведутся и есть хороший шанс на достижение соглашения завтра. В противном случае американский лидер допускает возможность полного разрушения и захвата нефтяных ресурсов Ирана.
