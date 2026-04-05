The Atlantic: Иранская авантюра Трампа стала подарком для Путина

Американский журнал The Atlantic раскритиковал действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, заявив, что они серьезно навредили европейским союзникам Вашингтона и сыграли на руку России. Издание подчёркивает, что эскалация напряжённости с Ираном приносит Москве двойную выгоду: рост цен на нефть увеличивает её доходы, а активное использование странами Персидского залива американских систем ПВО истощает ресурсы, необходимые Украине.

«Для европейских друзей и союзников Америки война с Ираном обернулась тяжелейшим стратегическим ударом. Пока Россия и Украина ведут изнурительный конфликт на истощение, иранская война помогает России и наносит ущерб Украине», — говорится в публикации.

Журнал также раскритиковал решение Трампа снять санкции с российской нефти, которое было принято вопреки возражениям ключевых европейских и мировых держав (Германии, Японии, Великобритании, Франции, Канады и Евросоюза). Авторы видят в этом явное пренебрежение Вашингтоном европейскими интересами.

Ранее Трамп заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена уже в понедельник, 6 апреля. По словам главы Белого дома, переговоры активно ведутся и есть хороший шанс на достижение соглашения завтра. В противном случае американский лидер допускает возможность полного разрушения и захвата нефтяных ресурсов Ирана.