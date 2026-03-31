Рубио: США пересмотрят отношения с НАТО из-за отказа помогать в войне с Ираном

Соединённые Штаты намерены пересмотреть формат взаимодействия с НАТО. Об этом в Вашингтоне заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Всё будет пересмотрено. Всё это должно быть пересмотрено», — сказал он, комментируя отказ Испании открыть воздушное пространство для операции против Ирана.

Рубио пояснил, что позиция союзников влияет на оценку роли альянса для США. Он указал, что Вашингтон рассчитывает на доступ к базам и поддержку, однако в текущей ситуации этого не произошло. По его словам, такие решения вызывают вопросы к эффективности существующей модели взаимодействия.

Госсекретарь также усомнился в выгоде членства США в НАТО. Он отметил, что если альянс работает только в интересах защиты Европы, то такая конструкция не отвечает интересам Вашингтона. Он добавил, что подобные условия осложняют дальнейшее сотрудничество.

Ранее испанские власти закрыли своё воздушное пространство для самолётов, задействованных в операции США против Ирана. При этом в экстренных случаях они допускают пролёт или посадку. В Мадриде также заявляли, что военные действия против Ирана не соответствуют международному праву.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии поддержки со стороны НАТО в операции против Ирана. Он отметил, что союзники не предприняли никаких шагов для помощи Вашингтону. Республиканец подчеркнул, что США не получили никакой отдачи от альянса в этой ситуации. Хозяин Белого дома также добавил, что этот эпизод станет важным фактором для дальнейших решений. По его словам, Вашингтон не намерен забывать подобные действия партнёров.