Трамп назвал Испанию «лузером» и обвинил во враждебности к НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал Испанию «лузером», упрекнув Мадрид в неспособности к взаимодействию сообща и откровенно враждебной риторике в адрес Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью газете New York Post.

«У нас есть множество победителей, но Испания — это лузер», — сказал он.

Причиной такого заявления стали отказ королевства задействовать свои военные базы для нужд Пентагона в период обострения на Ближнем Востоке и неготовность наращивать оборонный бюджет до целевых показателей — 5% ВВП.

Глава Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон больше не намерен быть командным игроком с Мадридом, который, по его словам, занимает крайне недружелюбную позицию по отношению к НАТО. По оценке американского лидера, испанская сторона демонстрирует неумение действовать сообща и думать в унисон с партнёрами по блоку.