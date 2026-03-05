Трамп назвал Испанию «лузером» и обвинил во враждебности к НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп назвал Испанию «лузером», упрекнув Мадрид в неспособности к взаимодействию сообща и откровенно враждебной риторике в адрес Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью газете New York Post.
«У нас есть множество победителей, но Испания — это лузер», — сказал он.
Причиной такого заявления стали отказ королевства задействовать свои военные базы для нужд Пентагона в период обострения на Ближнем Востоке и неготовность наращивать оборонный бюджет до целевых показателей — 5% ВВП.
Глава Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон больше не намерен быть командным игроком с Мадридом, который, по его словам, занимает крайне недружелюбную позицию по отношению к НАТО. По оценке американского лидера, испанская сторона демонстрирует неумение действовать сообща и думать в унисон с партнёрами по блоку.
Напомним, что Испания стала единственной страной в НАТО, которая открыто выступила против военной операции США и Израиля в Иране. Премьер-министр Педро Санчес раскритиковал действия Вашингтона и Тель-Авива, проведённые без согласования с союзниками. После этого Трамп заявил о намерении полностью прекратить торговые отношения с Испанией.
