Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 12:11

Политолог объяснил, почему Испания не уйдёт из НАТО, но и не подчинится давлению США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlo Lys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlo Lys

Политолог Дмитрий Аграновский заявил, что Испания не планирует выходить из Североатлантического альянса, несмотря на трения с Вашингтоном. Королевство состоит в блоке с 1982 года.

«Никаких далеко идущих шагов, как выход Испании из НАТО, не произойдёт. Но испанцы будут стоять на своём и не станут увеличивать военные расходы до 5%, как просят американцы. Скорее всего, стороны останутся при своём», — уточнил специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Мадрид отказывается повышать бюджет на оборону до уровня, которого требуют Соединённые Штаты. Это создаёт дополнительную напряжённость в отношениях партнёров. Эксперт предупредил, что противоречия будут усиливаться на фоне затяжного конфликта в Иране. Операция развивается не по плану Вашингтона.

«Война принимает затяжной характер. По мере движения войны нервозность будет возрастать, стороны будут требовать друг от друга всё более неадекватных вещей», — подытожил Аграновский.

Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном

Напомним, что Испания стала единственной страной в НАТО, которая открыто выступила против военной операции США и Израиля в Иране. Премьер-министр Педро Санчес раскритиковал действия Вашингтона и Тель-Авива, проведённые без согласования с союзниками. После этого Трамп заявил о намерении полностью прекратить торговые отношения с Испанией. По словам американского лидера, причиной стала позиция Мадрида по военным расходам.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Испания
  • НАТО
  • США
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar