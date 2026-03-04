Политолог объяснил, почему Испания не уйдёт из НАТО, но и не подчинится давлению США

Политолог Дмитрий Аграновский заявил, что Испания не планирует выходить из Североатлантического альянса, несмотря на трения с Вашингтоном. Королевство состоит в блоке с 1982 года.

«Никаких далеко идущих шагов, как выход Испании из НАТО, не произойдёт. Но испанцы будут стоять на своём и не станут увеличивать военные расходы до 5%, как просят американцы. Скорее всего, стороны останутся при своём», — уточнил специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Мадрид отказывается повышать бюджет на оборону до уровня, которого требуют Соединённые Штаты. Это создаёт дополнительную напряжённость в отношениях партнёров. Эксперт предупредил, что противоречия будут усиливаться на фоне затяжного конфликта в Иране. Операция развивается не по плану Вашингтона.

«Война принимает затяжной характер. По мере движения войны нервозность будет возрастать, стороны будут требовать друг от друга всё более неадекватных вещей», — подытожил Аграновский.