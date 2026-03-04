Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид не намерен становиться соучастником действий, вредных для мира, даже под угрозой ответных мер со стороны США. Такое заявление он сделал после того, как американская администрация пригрозила разорвать торговые отношения с королевством.

«Мы не будем соучастниками чего-то, что плохо для мира и что противоречит нашим ценностям и интересам, просто из страха ответных действий кого-то», — сказал Санчес.

В своём выступлении, транслировавшемся на сайте правительства, премьер-министр подчеркнул, что Испания не поддерживает иранские власти.

«Но в то же время мы отвергаем этот конфликт и призываем к дипломатическому и политическому решению», — сказал Санчес.

Премьер-министр также провёл параллель между текущей эскалацией вокруг Ирана и войной в Ираке 2003 года. По его словам, подобные военные решения в прошлом уже приводили к росту нестабильности, распространению терроризма и серьёзным экономическим потрясениям. Испанский лидер призвал не повторять ошибок истории.