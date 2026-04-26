Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 03:11

Вэнса эвакуировали первым после начала стрельбы на мероприятии с Трампом

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Вице-президента США Джей Ди Вэнса эвакуировали первым из отеля Washington Hilton, где раздались выстрелы. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как сотрудник Секретной службы буквально выдёргивает его из-за стола на сцене и уводит за кулисы.

Эвакуация Вэнса и Трампа. Видео © Х / Matt Wallace

Следом начинают выводить Дональда Трампа. Президент в спешке спотыкается и падает, но агенты помогают ему подняться и покинуть зал. Инцидент произошёл на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов.

На мероприятии с Трампом в Вашингтоне произошла стрельба: что известно

После эвакуации Трамп провёл экстренную пресс-конференцию. Он назвал нападавшего «очень больным человеком» и поблагодарил сотрудников Секретной службы за оперативность. Стрелок, вооружённый дробовиком, ранил одного агента — того спас бронежилет. Подозреваемый задержан.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Джей Ди Вэнс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar