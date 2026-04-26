Вэнса эвакуировали первым после начала стрельбы на мероприятии с Трампом

Вице-президента США Джей Ди Вэнса эвакуировали первым из отеля Washington Hilton, где раздались выстрелы. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как сотрудник Секретной службы буквально выдёргивает его из-за стола на сцене и уводит за кулисы.

Эвакуация Вэнса и Трампа. Видео © Х / Matt Wallace

Следом начинают выводить Дональда Трампа. Президент в спешке спотыкается и падает, но агенты помогают ему подняться и покинуть зал. Инцидент произошёл на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов.