Вэнса эвакуировали первым после начала стрельбы на мероприятии с Трампом
Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Вице-президента США Джей Ди Вэнса эвакуировали первым из отеля Washington Hilton, где раздались выстрелы. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как сотрудник Секретной службы буквально выдёргивает его из-за стола на сцене и уводит за кулисы.
Эвакуация Вэнса и Трампа. Видео © Х / Matt Wallace
Следом начинают выводить Дональда Трампа. Президент в спешке спотыкается и падает, но агенты помогают ему подняться и покинуть зал. Инцидент произошёл на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов.
После эвакуации Трамп провёл экстренную пресс-конференцию. Он назвал нападавшего «очень больным человеком» и поблагодарил сотрудников Секретной службы за оперативность. Стрелок, вооружённый дробовиком, ранил одного агента — того спас бронежилет. Подозреваемый задержан.
