Трамп призвал Америку к единству после стрельбы на приёме с его участием
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Президент США Дональд Трамп вышел к журналистам после стрельбы в отеле Washington Hilton в американской столице, где он участвовал в приёме Ассоциации журналистов Белого дома. Президент сообщил, что нападавший ранил одного сотрудника Секретной службы, но силовика спас бронежилет. Трамп уже связался с пострадавшим — его состояние стабильное.
Сам стрелок, по словам президента США, вооружённый несколькими видами оружия, напал на контрольно-пропускной пункт. Его обезвредили очень сотрудники Секретной службы. Трамп назвал злоумышленника «больным, очень больным человеком» и сообщил, что силовики уже изучают его жильё.
Президент пообещал, что приём корреспондентов обязательно проведут в ближайшее время, хотя сам он хотел продолжить его сегодня же, но последовал указаниям спецслужб.
Американский лидер также отметил, что инцидент дал неожиданный положительный эффект — политики и журналисты почувствовали себя единым коллективом.
«Мы должны разрешить наши разногласия. Скажу так: среди вас были республиканцы, демократы, независимые, консерваторы, либералы», — отметил он.
По данным журналистки газеты The New York Post Кэрол Маркович, стрелком оказался 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен из города Торранс. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока не поступало. Расследование продолжается.
