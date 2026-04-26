Трамп призвал Америку к единству после стрельбы на приёме с его участием

Президент США Дональд Трамп вышел к журналистам после стрельбы в отеле Washington Hilton в американской столице, где он участвовал в приёме Ассоциации журналистов Белого дома. Президент сообщил, что нападавший ранил одного сотрудника Секретной службы, но силовика спас бронежилет. Трамп уже связался с пострадавшим — его состояние стабильное.

Сам стрелок, по словам президента США, вооружённый несколькими видами оружия, напал на контрольно-пропускной пункт. Его обезвредили очень сотрудники Секретной службы. Трамп назвал злоумышленника «больным, очень больным человеком» и сообщил, что силовики уже изучают его жильё.

Президент пообещал, что приём корреспондентов обязательно проведут в ближайшее время, хотя сам он хотел продолжить его сегодня же, но последовал указаниям спецслужб.

Американский лидер также отметил, что инцидент дал неожиданный положительный эффект — политики и журналисты почувствовали себя единым коллективом.

«Мы должны разрешить наши разногласия. Скажу так: среди вас были республиканцы, демократы, независимые, консерваторы, либералы», — отметил он.

По данным журналистки газеты The New York Post Кэрол Маркович, стрелком оказался 31-летний житель штата Калифорния Коул Томас Аллен из города Торранс. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока не поступало. Расследование продолжается.