Стрельба на приёме с Трампом произошла в том же отеле, где покушались на Рейгана

Стрельба на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома прошла в отеле Washington Hilton, где покушались на Рональда Рейгана в 1981 году. Спустя 45 лет отель снова стал ареной инцидента с участием американского лидера.

Покушение на 40-го президента США случилось 30 марта 1981 года. На тот момент Рейган занимал пост два месяца. Он возвращался в лимузин после выступления. Джон Хинкли-младший выстрелил шесть раз. Президент и трое сопровождающих получили ранения у входа в отель.

Сам Дональд Трамп с иронией отреагировал на стрельбу во время мероприятия с его участием. Американский лидер назвал происходящее «отличный вечер в Вашингтоне». Трамп добавил, что мероприятие перенесут на более поздний срок. Новая дата уложится в пределы 30 дней.