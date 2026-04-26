Появилось первое видео со стрелявшим на приёме с участием Трампа

В Сети появились первые кадры с задержанным мужчиной, который устроил стрельбу в отеле Washington Hilton, где проходил приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием Дональда Трампа. Предполагаемого злоумышленника зовут Коул Томас Аллен, ему 31 год.

Задержанный в отеле Washington Hilton стрелок. Видео © Х / R A W S A L E R T S

По данным американских СМИ, нападавший был вооружён дробовиком и намеревался прорваться через охрану в зал, где находился президент. Ему удалось выстрелить в сотрудника Секретной службы США, но агент не пострадал — пуля, предположительно, попала в бронежилет.

Президент США Дональд Трамп не продолжит участие в мероприятии. В соцсети Truth Social он с иронией прокомментировал стрельбу в отеле словами: «Отличный вечер в Вашингтоне». Американский лидер также добавил, что мероприятие перенесено на более поздний срок — в пределах 30 дней.