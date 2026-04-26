Трамп анонсировал пресс-конференцию после стрельбы на приёме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением. В своём аккаунте в Truth Social он сообщил, что через 30 минут проведёт пресс-конференцию в зале для брифингов Белого дома.
Поводом стал инцидент на ежегодном приёме Ассоциации корреспондентов, где ранее прогремели выстрелы.
Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс были эвакуированы из отеля Washington Hilton. По предварительным данным, никто из участников мероприятия не пострадал. Подозреваемый задержан, он получил ранение в результате действий сотрудников правоохранительных органов. Ожидается, что на брифинге глава государства расскажет подробности случившегося и ответит на вопросы журналистов.
