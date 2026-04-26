В результате стрельбы на мероприятии с участием Трампа никто не пострадал

Ведущий телеканала CNN Джейк Таппер, находившийся в эпицентре событий в отеле Washington Hilton, сообщил в прямом эфире, что никто из гостей ежегодного приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме не пострадал.

«Все в зале в порядке», — заявил Таппер.

По его словам, служба безопасности оперативно вывела из зала чиновников американской администрации.