В результате стрельбы на мероприятии с участием Трампа никто не пострадал
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField
Ведущий телеканала CNN Джейк Таппер, находившийся в эпицентре событий в отеле Washington Hilton, сообщил в прямом эфире, что никто из гостей ежегодного приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме не пострадал.
«Все в зале в порядке», — заявил Таппер.
По его словам, служба безопасности оперативно вывела из зала чиновников американской администрации.
Известно, что неизвестный открыл стрельбу прямо в лобби гостиницы. Подозреваемого задержали. Позже в Сети появились кадры того, как сотрудники Секретной службы США эвакуируют Трампа с мероприятия.
