26 апреля, 01:10

Появилось видео эвакуации Трампа из-за стрельбы на мероприятии в Вашингтоне

В Сети появились кадры того, как сотрудники Секретной службы США эвакуируют президента Дональда Трампа с ежегодного приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Мероприятие проходило в одном из отелей американской столицы.

Трампа эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне.

Охранники увели со сцены Трампа, первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Кэролайн Ливитт.

Пресс-пул Белого дома: Стрелявшего на приёме с Трампом задержали, а не убили
Известно, что неизвестный открыл стрельбу прямо в лобби гостиницы Washington Hilton, где проходил приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Обложка © Х / Sandeep Panwar

Артём Гапоненко
