Появилось видео эвакуации Трампа из-за стрельбы на мероприятии в Вашингтоне
В Сети появились кадры того, как сотрудники Секретной службы США эвакуируют президента Дональда Трампа с ежегодного приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Мероприятие проходило в одном из отелей американской столицы.
Трампа эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне. Видео © Х / Sandeep Panwar
Охранники увели со сцены Трампа, первую леди Меланию Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Кэролайн Ливитт.
Известно, что неизвестный открыл стрельбу прямо в лобби гостиницы Washington Hilton, где проходил приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме.
