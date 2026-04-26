26 апреля, 01:08

Пресс-пул Белого дома: Стрелявшего на приёме с Трампом задержали, а не убили

Обложка © ТАСС / AP

Журналисты пресс-пула Белого дома, ссылаясь на данные Секретной службы США, сообщили о задержании злоумышленника, открывшего стрельбу на приёме с участием президента Дональда Трампа.

Ранее в ряде СМИ, в частности на телеканале CNN, появилась информация о ликвидации нападавшего. Новые данные опровергают эти сведения.

«Мы только что слышали, как Секретная служба сообщила, что стрелявший задержан», — уточнили представители пула.

Инцидент произошёл в Вашингтоне 26 апреля. Обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемого пока не раскрываются.

Никита Никонов
