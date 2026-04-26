CNN: Стрельба произошла в гостинице на приёме с участием Трампа

В Вашингтоне открыли стрельбу прямо в лобби гостиницы Washington Hilton. Там проходил приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме, и на мероприятии присутствовал президент США Дональд Трамп.

Информацию подтвердила журналистка Кейтлин Коллинз в эфире CNN. Рядом с ней находилась глава Министерства образования.

Охрана чиновницы оперативно сообщила: злоумышленник был в холле. Его ликвидировали.

По словам очевидцев, нападавший получил смертельные ранения. Мотивы стрелка пока не раскрываются.

Детали о возможных пострадавших среди гостей уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что Трампа, первую леди Меланию Трамп, вице-президента США Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт экстренно эвакуировали с мероприятия из-за странного шума. Корреспондент портала Axios Барак Равид сообщал, в зале за несколько секунд до этого прозвучали выстрелы.