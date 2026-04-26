Трампа эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне из-за подозрительного шума

Дональд Трампа эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне. Инцидент произошёл во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома. Главу государства неожиданно попросили покинуть зал.

В разгар мероприятия раздались несколько хлопков, после чего организаторы прервали вечер и объявили эвакуацию. Охрана мгновенно среагировала на звуки.

На сцену, где находился политик, поднялись агенты секретной службы с оружием. Его немедленно увели в безопасное место.

Официальные лица пока не раскрывают природу шума. Детали произошедшего выясняются.