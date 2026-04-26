Трамп и Вэнс не пострадали при стрельбе на мероприятии в Вашингтоне

Появилась информация о состоянии первых лиц США после инцидента в отеле Washington Hilton. Агентство Associated Press сообщило, что президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не пострадали во время стрельбы.

Оба политика были оперативно эвакуированы сотрудниками Секретной службы из зала и находятся в безопасности.

Известно, что неизвестный открыл стрельбу прямо в лобби гостиницы Washington Hilton, где проходил приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Подозреваемого задержали. Ранее в ряде СМИ появилась информация о ликвидации нападавшего.