26 апреля, 01:38

Axios: Стрелявший на мероприятии с Трампом получил ранения

Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием американского президента Дональда Трампа получил ранения в результате действий сотрудников правоохранительных органов. Об этом написал журналист портала Axios Марк Капуто, сославшись на официальных лиц США.

«Подозреваемый в стрельбе был ранен сотрудниками правоохранительных органов в холле. Он жив и находится под стражей», — говорится в сообщении Капуто в соцсети X.

Ранее Трамп был экстренно эвакуирован с места проведения мероприятия. Выстрелы раздались в отеле Washington Hilton, где проходил приём в честь журналистов Белого дома.

Никита Никонов
