Axios: Стрелявший на мероприятии с Трампом получил ранения
Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием американского президента Дональда Трампа получил ранения в результате действий сотрудников правоохранительных органов. Об этом написал журналист портала Axios Марк Капуто, сославшись на официальных лиц США.
«Подозреваемый в стрельбе был ранен сотрудниками правоохранительных органов в холле. Он жив и находится под стражей», — говорится в сообщении Капуто в соцсети X.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован с места проведения мероприятия. Выстрелы раздались в отеле Washington Hilton, где проходил приём в честь журналистов Белого дома.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.