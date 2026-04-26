26 апреля, 01:51

Трамп не вернётся на приём Ассоциации корреспондентов после стрельбы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп не будет продолжать участие в ежегодном приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на сотрудника администрации.

По информации журналистов, глава государства принял решение не возвращаться на банкет. Первые лица покинули здание и направились в безопасное место.

Напомним, в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие, неизвестный открыл стрельбу. Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и других высокопоставленных чиновников эвакуировали. Подозреваемый задержан, он получил ранение в результате действий сотрудников правоохранительных органов.

Артём Гапоненко
