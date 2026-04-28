Востоковед предупредил о высоком риске возобновления боевых действий в Ормузском проливе

Активная фаза конфликта в Иране может возобновиться в любой момент. Хотя это не выгодно ни США, ни Тегерану. Так оценил обстановку востоковед Юрий Лямин.

Специалист пояснил, что риск боевых действий остаётся высоким, пишет «Ридус». Ситуация неустойчива. Блокада и перехват судов — это акты войны. Конфликт может вспыхнуть внезапно. Текущее положение не может длиться долго, оно вредит обеим сторонам. США не устраивают высокие цены на нефть. Иран страдает от ограничений экспорта. Давление вынудит стороны либо вернуться к боям, либо заключить мир.

Эксперт добавил, что пока США блокируют Ормузский пролив, сложно говорить о стабильном механизме прохода судов. Плата за транзит, скорее всего, будет зависеть от отношений Ирана с разными странами. Российские и китайские суда, возможно, получат льготные условия.

Ранее источники сообщили, что президент США Дональд Трамп пока не готов принять предложение Ирана о мирном урегулировании. Тегеран предлагает открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия. Обсуждение ядерной программы иранская сторона хочет отложить на будущее. Вашингтон такой подход не поддерживает.