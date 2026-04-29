Axios: Трампу предложили план «коротких и мощных» ударов по Ирану

Центральное командование США (CENTCOM) разработало план военных ударов по Ирану. Цель — преодолеть тупик в переговорах по ядерной сделке. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники.

Речь идёт о серии «коротких и мощных» ударов, которые, вероятно, затронут объекты инфраструктуры. После этого США планируют оказать давление на руководство Ирана, чтобы принудить его вернуться за стол переговоров и проявить гибкость.

При этом сам американский лидер Дональд Трамп пока рассматривает блокаду как главный рычаг давления. Но, по данным источников, он готов рассмотреть и военную силу, если Тегеран не пойдёт на уступки.