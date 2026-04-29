Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 19:38

Axios: Трампу предложили план «коротких и мощных» ударов по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Центральное командование США (CENTCOM) разработало план военных ударов по Ирану. Цель — преодолеть тупик в переговорах по ядерной сделке. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники.

Речь идёт о серии «коротких и мощных» ударов, которые, вероятно, затронут объекты инфраструктуры. После этого США планируют оказать давление на руководство Ирана, чтобы принудить его вернуться за стол переговоров и проявить гибкость.

При этом сам американский лидер Дональд Трамп пока рассматривает блокаду как главный рычаг давления. Но, по данным источников, он готов рассмотреть и военную силу, если Тегеран не пойдёт на уступки.

Путин заявил Трампу о неприемлемости наземной операции в Иране

Ранее президент США заявил, что блокада Ирана в Ормузском проливе останется в силе до заключения ядерной сделки, назвав её более действенным инструментом, чем военные удары. Он подчеркнул, что не хочет снимать блокаду, пока у Ирана есть ядерное оружие. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), военные действия и блокада привели Иран на грань экономического краха. Инфляция достигла критических отметок, закрываются предприятия, растёт безработица, а восстановление страны требует средств, превышающих половину годового ВВП.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar