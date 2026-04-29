29 апреля, 18:52

Трамп: Разногласия между США и странами Европы по Украине сохраняются

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и европейскими странами сохраняются разногласия по украинскому вопросу. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в Белом доме.

«У нас сохраняются разногласия по Украине. Это относится не столько к НАТО, сколько к европейским странам», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, речь идёт прежде всего о позициях отдельных европейских государств, а не о разногласиях в рамках НАТО.

Ушаков: Путин и Трамп высказали «схожие оценки» относительно Зеленского
Ушаков: Путин и Трамп высказали «схожие оценки» относительно Зеленского

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина потерпела поражение в военном плане. Объясняя свою позицию, американский лидер привёл примеры, связанные с конфликтом вокруг Ирана. Трамп предположил, что оба кризиса — украинский и ближневосточный — могут завершиться примерно в одно время.

Полина Никифорова
