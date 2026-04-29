В военном плане Киев уже потерпел поражение, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потерпела поражение в военном плане. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. При этом, объясняя свою позицию, американский лидер привёл примеры, связанные с конфликтом вокруг Ирана.

«Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости. <...> У них [ВСУ] было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их [военные] самолёты сбиты», — сказал американский лидер.

Трамп предположил, что оба кризиса — украинский и ближневосточный — могут завершиться примерно в одно время. Подробности и конкретные сроки он не уточнил.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился полтора часа. По мнению американского лидера, диалог прошёл очень хорошо. Трамп обсудил с Путиным Иран и Украину, и предложил немного подождать с переговорами по урегулированию украинского конфликта.