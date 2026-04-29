Трамп назвал телефонный разговор с Путиным очень хорошим

Президент США Дональд Трамп назвал прошедший с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор очень хорошим. Глава Белого дома отметил, что он обсудил с коллегой Иран и Украину, и предложил немного подождать с переговорами по урегулированию украинского конфликта.

«У нас состоялся очень хороший разговор», — сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с Трампом и сообщил о готовности объявить перемирие в зоне СВО ко Дню Победы. Американский лидер в ответ поддержал идею перемирия и сказал, что сделка для завершения конфликта на Украине уже близка.