Писториус назвал ожидаемым решение Трампа о выводе американских военных из ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение США о выводе пяти тысяч американских военнослужащих из Федеративной Республики было ожидаемым. При этом присутствие американцев в Европе, по его словам, отвечает интересам обеих сторон.

«Присутствие американских военнослужащих в Европе и особенно в Германии отвечает как нашим интересам, так и интересам США», — сказал Писториус агентству DPA.

То, что Вашингтон будет сокращать контингент, по его словам, «было предсказуемо». Глава немецкого оборонного ведомства отметил, что Берлин и Вашингтон тесно сотрудничают на военных базах в Рамштайне, Графенвёре, Франкфурте и других для поддержки Украины и совместного сдерживания. При этом он указал, что НАТО должна стать более европейской, чтобы союз осатавался трансатлантическим.

«Мы, европейцы, должны брать на себя больше ответственности за нашу безопасность», — заявил Писториус.

По его мнению, Германия на верном пути: Бундесвер расширяется, закупки техники ускоряются, создаётся инфраструктура. Министр пообещал согласовать дальнейшие задачи с партнёрами по военной «пятерке» (Германия, Великобритания, Франция, Польша и Италия).