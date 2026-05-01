Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 12:32

В Риме считают блефом угрозы Трампа о выводе войск

Глава МО Крозетто сомневается, что Трамп действительно выведет войска из Италии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп действительно примет решение о выводе американских войск с территории республики. Об этом пишет газета La Repubblica.

«Не думаю, что он это сделает. Я бы не понял причины», прокомментировал ситуацию министр, завершающий визит в Индию.

По данным издания, никаких официальных уведомлений, в том числе по линии НАТО, до сих пор не поступало. В последние дни контакты по военной линии продолжались «регулярно и штатно», включая американские действия в регионе Персидского залива.

В Италии расположены семь американских баз, на которых служат от 13 до 15 тысяч военнослужащих. Их присутствие, отмечает газета, критически важно для обеспечения противовоздушной обороны страны, а для достижения полной самостоятельности в этой сфере Риму потребуется не менее десяти лет.

Трамп начал отчитывать европейцев после беседы с Путиным, пишут СМИ
Трамп начал отчитывать европейцев после беседы с Путиным, пишут СМИ

Напомним, Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме заявил, что может вывести войска США из Испании и Италии из-за их поведения. По словам президента США, итальянская сторона ничем не помогла, а Испания и вовсе «ведёт себя просто ужасно». Аналогичные угрозы звучат от главы Белого дома и в адрес Берлина.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Италия
  • Дональд Трамп
  • США
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar