В Риме считают блефом угрозы Трампа о выводе войск
Глава МО Крозетто сомневается, что Трамп действительно выведет войска из Италии
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп действительно примет решение о выводе американских войск с территории республики. Об этом пишет газета La Repubblica.
«Не думаю, что он это сделает. Я бы не понял причины», — прокомментировал ситуацию министр, завершающий визит в Индию.
По данным издания, никаких официальных уведомлений, в том числе по линии НАТО, до сих пор не поступало. В последние дни контакты по военной линии продолжались «регулярно и штатно», включая американские действия в регионе Персидского залива.
В Италии расположены семь американских баз, на которых служат от 13 до 15 тысяч военнослужащих. Их присутствие, отмечает газета, критически важно для обеспечения противовоздушной обороны страны, а для достижения полной самостоятельности в этой сфере Риму потребуется не менее десяти лет.
Напомним, Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме заявил, что может вывести войска США из Испании и Италии из-за их поведения. По словам президента США, итальянская сторона ничем не помогла, а Испания и вовсе «ведёт себя просто ужасно». Аналогичные угрозы звучат от главы Белого дома и в адрес Берлина.
