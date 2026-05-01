В Риме считают блефом угрозы Трампа о выводе войск

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп действительно примет решение о выводе американских войск с территории республики. Об этом пишет газета La Repubblica.

«Не думаю, что он это сделает. Я бы не понял причины», — прокомментировал ситуацию министр, завершающий визит в Индию.

По данным издания, никаких официальных уведомлений, в том числе по линии НАТО, до сих пор не поступало. В последние дни контакты по военной линии продолжались «регулярно и штатно», включая американские действия в регионе Персидского залива.

В Италии расположены семь американских баз, на которых служат от 13 до 15 тысяч военнослужащих. Их присутствие, отмечает газета, критически важно для обеспечения противовоздушной обороны страны, а для достижения полной самостоятельности в этой сфере Риму потребуется не менее десяти лет.