1 мая, 11:39

Трамп начал отчитывать европейцев после беседы с Путиным, пишут СМИ

The Spectator: Трамп занял более жёсткую позицию к ЕС после беседы с Путиным

Дональд Трамп.. Обложка © ТАСС / ЕРА

Дональд Трамп.. Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент США Дональд Трамп занял более жёсткую позициюп по отношению к европейским чиновникам, когда побеседовал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет британский журнал The Spectator. Издание утверждает, что глава Белого дома даже начал отчитывать своих бывших союзников в Европе.

«После 90-минутной беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп отбросил доброжелательность. Он отчитал Германию, чей канцлер Фридрих Мерц осмелился назвать безрезультатную войну с Ираном унизительным поражением», — говорится в статье. Указывается, что лидер Штатов показывает склонность к «резким колебаниям», когда речь заходит о ЕС.

По мнению автора публикации, позиции Вашингтона и Брюсселя сильно отдалились, но при этом американская сторона нашла общий язык с Кремлём по вопросам Украины. Как резюмируется в статье, Трамп явно согласился с Путиным в том, что именно Владимир Зеленский является препятствием к завершению конфликта.

Ждать ли Трампа в Москве? Песков дал ответ о приглашении на Парад Победы

Напомним, 29 апреля Путин провёл телефонный разговор с Трампом и сообщил о готовности объявить перемирие в зоне СВО ко Дню Победы. Американский лидер в ответ поддержал идею и сказал, что сделка для завершения конфликта на Украине уже близка. Стороны продемонстрировали единую точку зрения на политику киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Оба лидера полагают, что украинское руководство способствует затягиванию конфликта, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. К слову, позже Зеленский отказался от перемирия на 9 Мая.

Татьяна Миссуми
