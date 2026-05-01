Трамп начал отчитывать европейцев после беседы с Путиным, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп занял более жёсткую позициюп по отношению к европейским чиновникам, когда побеседовал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет британский журнал The Spectator. Издание утверждает, что глава Белого дома даже начал отчитывать своих бывших союзников в Европе.

«После 90-минутной беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп отбросил доброжелательность. Он отчитал Германию, чей канцлер Фридрих Мерц осмелился назвать безрезультатную войну с Ираном унизительным поражением», — говорится в статье. Указывается, что лидер Штатов показывает склонность к «резким колебаниям», когда речь заходит о ЕС.

По мнению автора публикации, позиции Вашингтона и Брюсселя сильно отдалились, но при этом американская сторона нашла общий язык с Кремлём по вопросам Украины. Как резюмируется в статье, Трамп явно согласился с Путиным в том, что именно Владимир Зеленский является препятствием к завершению конфликта.