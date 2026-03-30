Вучич после разговора с Путиным заявил о продлении газового контракта с Россией
Обложка © Kremlin.ru
Сербия обеспечила себе бесперебойные поставки газа из России. Президент Александар Вучич сообщил, что после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным было достигнуто соглашение о продлении газового контракта, истекающего 31 марта, ещё на три месяца. Вучич подчеркнул, что эти условия являются «очень выгодными» для его страны.
«Для меня было очень важно, и я поблагодарил за это президента Путина, что мы получили ещё одно продление газового контракта на три месяца на очень выгодных условиях», — отметил сербский лидер в ходе обращения к нации.
Ранее Вучич заявил, что Сербия сохранит военный нейтралитет, а также традиционные отношения с Россией и Китаем. По его словам, Белград проводит политику мира и стабильности на европейском пути. Вучич также напомнил, что четыре года назад республика продемонстрировала самостоятельность, отказавшись присоединяться к антироссийским санкциям.
