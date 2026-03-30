30 марта, 09:35

Песков сообщил о телефонном разговоре Путина с Вучичем

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков,

«Могу вам лишь подтвердить, что один из разговоров — это телефонный разговор с Вучичем», — сказал представитель Кремля на брифинге.

На сегодня в планах у Путина два международных телефонных разговора.

США продлили срок переговоров MOL о покупке доли в сербской NIS до мая

Ранее Вучич заявил, что Сербия сохранит военный нейтралитет, а также традиционные отношения с Россией и Китаем. По его словам, Белград проводит политику мира и стабильности на европейском пути. Вучич также напомнил, что четыре года назад республика продемонстрировала самостоятельность, отказавшись присоединяться к антироссийским санкциям.

Александр Юнашев
