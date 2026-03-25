24 марта, 21:04

США продлили срок переговоров MOL о покупке доли в сербской NIS до мая

Обложка © Wikipedia / K.yakovleva

Обложка © Wikipedia / K.yakovleva

США продлили разрешение на переговоры венгерской компании MOL о покупке доли в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщили в компании со ссылкой на решение управления по контролю за иностранными активами минфина США, пишет издание Vilaggazdasag.

Разрешение, срок которого истекал в конце марта, продлили до 22 мая. Оно позволяет продолжать подготовку и обсуждение сделки по приобретению контрольного пакета.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США приняло заявку MOL и продлило санкционное разрешение для подготовки и продолжения переговоров по планируемому приобретению контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии», — говорится в сообщении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отмечал, что окончательное одобрение сделки со стороны США ещё не получено. Речь идёт о продаже российского пакета акций в размере 56%. Стороны согласовали базовые условия сделки в январе и направили документы в OFAC. После её завершения власти Сербии планируют выкупить у венгерской стороны 5% акций. Также рассматривался вариант участия компании ADNOC из Абу-Даби.

Компания NIS остаётся одной из крупнейших энергетических структур региона. Она занимается добычей и переработкой нефти и газа, управляет сетью АЗС и промышленными объектами, включая НПЗ в Панчево и предприятия в Нови-Саде.

Орбан: США сняли санкции против проекта АЭС «Пакш-2» с участием России

Ранее венгерская компания MOL обращалась к хорватскому оператору JANAF с требованием обеспечить транзит российской нефти. Компания настаивала на срочном решении вопроса и просила гарантировать возможность морских поставок. В противном случае она допускала обращение в Европейскую комиссию и подачу иска. В MOL подчёркивали, что доставка нефти танкерами через Адриатику не противоречит действующим ограничениям. Такой вариант допустим, если трубопроводные поставки прерываются по внешним причинам.

Антон Голыбин
