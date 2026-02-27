Венгерская MOL требует от хорватской JANAF транзита нефти из РФ по морю

Венгерская энергетическая компания MOL потребовала от хорватской компании JANAF обеспечить транзит нефти из России. Об этом сообщает портал Telex.

В обращении компания призвала хорватского оператора Адриатического нефтепровода действовать немедленно — не позже 27 февраля. Она запросила гарантии разрешения морских перевозок российской нефти.

«В случае отказа MOL может обратиться в Европейскую комиссию и подать иск о возмещении ущерба», — добавили в компании.

В венгерской компании пояснили, что поставки российской нефти через Адриатику танкерами законны. Морской транзит разрешён, если трубопроводную доставку прерывают по причинам, не зависящим от государства — члена ЕС. Кроме того, морские поставки не нарушают американские санкции. Транспортные и сбытовые компании по контрактам отсутствуют в санкционном списке США.