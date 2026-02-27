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Регион
Опубликовано 27 февраля, 00:57

Венгерская MOL требует от хорватской JANAF транзита нефти из РФ по морю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Венгерская энергетическая компания MOL потребовала от хорватской компании JANAF обеспечить транзит нефти из России. Об этом сообщает портал Telex.

В обращении компания призвала хорватского оператора Адриатического нефтепровода действовать немедленно — не позже 27 февраля. Она запросила гарантии разрешения морских перевозок российской нефти.

«В случае отказа MOL может обратиться в Европейскую комиссию и подать иск о возмещении ущерба», — добавили в компании.

В венгерской компании пояснили, что поставки российской нефти через Адриатику танкерами законны. Морской транзит разрешён, если трубопроводную доставку прерывают по причинам, не зависящим от государства — члена ЕС. Кроме того, морские поставки не нарушают американские санкции. Транспортные и сбытовые компании по контрактам отсутствуют в санкционном списке США.

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Напомним, украинские власти перекрыли транзит по нефтепроводу «Дружба» в начале февраля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Владимира Зеленского прекратить шантаж с блокировкой поставок топлива по трубопроводу «Дружба». При этом он подчеркнул, что его страна не будет финансировать военные действия на Украине.

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Лия Мурадьян
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