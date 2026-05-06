Парад, минута молчания и переговоры с лидерами: Стал известен график Путина на День Победы

В Кремле завершается подготовка к традиционному приёму в честь Дня Победы, сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев у себя в Telegram-канале. Мероприятия, за исключением парада, пройдут по традиционному сценарию. После возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Георгиевском зале состоится торжественный приём для почётных гостей.

Глава государства Владимир Путин примет участие в церемонии, однако не сможет задержаться на празднике: на вторую половину дня у президента запланированы двусторонние встречи. Среди подтверждённых участников — премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

Особое внимание будет уделено выступлению главы государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предстоящую речь «очень важной», подчеркнув, что её традиционно ждёт весь мир.

Сам парад на Красной площади пройдёт в изменённом формате — без механизированной колонны, что связано с мерами безопасности. Остальные праздничные мероприятия сохранят прежний вид.

Напомним, 9 Мая в Москве в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдёт Парад Победы. Однако из-за оперативной обстановки суворовцы, нахимовцы, кадеты и колонна военной техники в парадном расчёте на Красной площади задействованы не будут. Однако воздушная часть парада в планах — лётчики штурмовиков Су-25 в финале раскрасят небо Москвы в цвета флага России. Они сегодня и провели репетицию. Также в ходе трансляции покажут работу военнослужащих всех видов и родов войск на СВО.