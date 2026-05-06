День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 07:58

Триколор в небе: Life.ru публикует видео репетиции воздушной части Парада Победы в Москве

Репетиция воздушной части Парада Победы прошла над Москвой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Репетиция воздушной части Парада Победы прошла над Москвой: пилотажная группа оставила в небе след в цветах российского триколора. Видео публикует Life.ru.

Репетиция воздушной части Парада Победы прошла над Москвой. Видео © Life.ru

Парад, «Бессмертный полк» и салют: Всё о праздновании Дня Великой Победы в 2026 году
Парад, «Бессмертный полк» и салют: Всё о праздновании Дня Великой Победы в 2026 году

Напомним, 9 Мая в Москве в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдёт Парад Победы. Однако из-за оперативной обстановки суворовцы, нахимовцы, кадеты и колонна военной техники в парадном расчёте на Красной площади задействованы не будут. Однако воздушная часть парада в планах — лётчики штурмовиков Су-25 в финале раскрасят небо Москвы в цвета флага России. Они сегодня и провели репетицию. Также в ходе трансляции покажут работу военнослужащих всех видов и родов войск на СВО.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar