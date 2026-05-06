Триколор в небе: Life.ru публикует видео репетиции воздушной части Парада Победы в Москве

Напомним, 9 Мая в Москве в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдёт Парад Победы. Однако из-за оперативной обстановки суворовцы, нахимовцы, кадеты и колонна военной техники в парадном расчёте на Красной площади задействованы не будут. Однако воздушная часть парада в планах — лётчики штурмовиков Су-25 в финале раскрасят небо Москвы в цвета флага России. Они сегодня и провели репетицию. Также в ходе трансляции покажут работу военнослужащих всех видов и родов войск на СВО.