Во время трансляции парада покажут, как работают на СВО военные всех родов войск

В ходе трансляции парада на Красной площади покажут работу военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Трансляция охватит не только участников спецоперации, но и тех, кто несёт боевое дежурство. В кадр попадут расчёты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота. Таким образом, зрители увидят работу армии в режиме реального времени.

Напомним, 9 мая в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади состоится военный парад. В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооружённых сил Российской Федерации.