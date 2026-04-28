Из-за оперативной обстановки военный парад в этом году пройдёт без техники

В Минобороны России проинформировали, что ввиду складывающейся оперативной обстановки суворовцы, нахимовцы, кадеты и колонна военной техники парадном расчёте на Красной площади задействованы не будут. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — уточнили в МО РФ.

В этом году российская сторона ожидает прибытия нескольких глав иностранных государств на торжества 9 Мая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что День Победы является одним из наиболее важных праздников для страны. Имена прибывающих политиков в Кремле пообещали назвать позднее.