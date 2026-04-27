В этом году российская сторона ожидает прибытия нескольких глав иностранных государств на торжества 9 Мая. Об этом сообщил газете «Известия» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что День Победы является одним из наиболее важных праздников для страны.

«Поэтому на параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран. И в этом году Россия также ждёт на 9 Мая ряд лидеров», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что Россия встретит гостей «с удовольствием»,

Имена прибывающих политиков в Кремле пообещали назвать позднее.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков также информировал, что желание посетить Москву в праздничный день выразил целый ряд иностранных деятелей.

9 мая 2025 года Москву посетили многочисленные высокопоставленные иностранные делегации во главе с лидерами, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиза Инасиу Лулу да Силву, президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Палестины Махмуда Аббаса. Среди почётных гостей на параде также были режиссёр Эмир Кустурица и актёр Стивен Сигал. Кроме того, в этот день столицу посетили тысячи обычных граждан и туристов, включая гостей из Индии, Китая, Вьетнама и других стран, которые заполнили площадки праздничных мероприятий.