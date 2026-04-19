Фицо подобрали три обходных пути для полёта в Москву на День Победы

После отказа Латвии и Литвы пропустить правительственный самолёт из Словакии в Москву стали известны возможные альтернативные воздушные пути. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Ограничения со стороны прибалтийских стран не блокируют перелёт, а лишь вынуждают выбирать более длинные траектории.

Комментарий прозвучал на фоне решения Латвии и Литвы не предоставлять воздушный коридор для самолёта премьер-министра Словакии Роберта Фицо, направляющегося в Москву на мероприятия ко Дню Победы. В качестве первого варианта рассматривается маршрут через Венгрию и Румынию с дальнейшим выходом над Чёрным морем.

Альтернативой также называется пролёт через Австрию, Италию, нейтральные воды Средиземного моря и Турцию. Дополнительный путь предполагает пересечение воздушного пространства Польши или Чехии и Германии с выходом к нейтральным водам Балтийского моря и заходом в Россию в районе Санкт-Петербурга.

Ранее Словакия столкнулась с ограничениями при планировании правительственного рейса в Москву на мероприятия, посвящённые Дню Победы. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что Литва и Латвия отказали в разрешении на пролёт словацкого правительственного самолёта через своё воздушное пространство.