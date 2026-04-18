18 апреля, 20:50

Фицо заявил, что энергокризис избавит ЕС от одержимости Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Евросоюз может пересмотреть свою жёсткую линию в отношении России на фоне энергетических проблем, связанных с войной США и Ирана, и тем самым избавиться от «одержимости». Об этом заявил в своём видеообращении премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его утверждению, дефицит нефти и газа уже влияет на ситуацию на европейском энергорынке, и это создаёт условия, при которых в ЕС могут ослабнуть прежние политические установки. Фицо отметил, что в кризисных обстоятельствах страны должны в первую очередь опираться на собственные ресурсы.

Отдельно премьер сообщил о планах оспорить в суде ЕС решение о поэтапном прекращении импорта российского газа, считая его угрозой энергетической стабильности Европы. Он также заявил, что не поддержит новый пакет санкций против России, если Киев не восстановит работу нефтепровода «Дружба».

А ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини высказался за возобновление закупок российского газа. По его мнению, это необходимо для предотвращения «энергетического локдауна» в Европе. Итальянский политик также отметил, что США приостановили санкции против российской нефти, и призвал Брюссель последовать их примеру.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Тимур Хингеев
