Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 17:50

Вице-премьер Италии призвал спасать экономику Европы российским газом

© ТАСС / Николай Галкин

Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини, выступая на митинге своей партии «Лига» в Милане, высказался за возобновление закупок российского газа. По его мнению, это необходимо для предотвращения «энергетического локдауна» в Европе.

Сальвини процитировал президента ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини, который призвал к смене руководства Европой, назвав предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «новым локдауном». Итальянский политик также отметил, что США приостановили санкции против российской нефти, и призвал Брюссель последовать их примеру.

Он подчеркнул, что вместо закрытия предприятий и школ, Европа должна вернуться к закупкам газа из всех источников, включая Россию, поскольку Италия не находится в состоянии войны с ней. Кроме того, Сальвини предложил временно отменить Пакт стабильности ЕС, регулирующий бюджетные нормы европейских стран.

«Брюссель хочет решить энергетический кризис с помощью нового локдауна. Спасибо, уже проходили. Мы не намерены закрывать школы и заводы и оставлять рабочих дома. Мы хотим жить, учиться и работать», — добавил Сальвини.

Санкции санкциями, а газ нужен: Испания в марте побила рекорд по закупкам СПГ из России
Ранее глава итальянского энергетического концерна Eni Клаудио Дескальци предложил отложить введение запрета на импорт российского газа. По его мнению, данную меру, вступающую в силу с 1 января 2027 года, следует приостановить.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЕС
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar