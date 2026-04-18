Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини, выступая на митинге своей партии «Лига» в Милане, высказался за возобновление закупок российского газа. По его мнению, это необходимо для предотвращения «энергетического локдауна» в Европе.

Сальвини процитировал президента ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини, который призвал к смене руководства Европой, назвав предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «новым локдауном». Итальянский политик также отметил, что США приостановили санкции против российской нефти, и призвал Брюссель последовать их примеру.

Он подчеркнул, что вместо закрытия предприятий и школ, Европа должна вернуться к закупкам газа из всех источников, включая Россию, поскольку Италия не находится в состоянии войны с ней. Кроме того, Сальвини предложил временно отменить Пакт стабильности ЕС, регулирующий бюджетные нормы европейских стран.

«Брюссель хочет решить энергетический кризис с помощью нового локдауна. Спасибо, уже проходили. Мы не намерены закрывать школы и заводы и оставлять рабочих дома. Мы хотим жить, учиться и работать», — добавил Сальвини.

Ранее глава итальянского энергетического концерна Eni Клаудио Дескальци предложил отложить введение запрета на импорт российского газа. По его мнению, данную меру, вступающую в силу с 1 января 2027 года, следует приостановить.